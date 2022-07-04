Dünya Rusyadan Fıratın doğusuna asker ve araç sevkiyatı
ORTADOĞU

Rusya'dan Fırat'ın doğusuna asker ve araç sevkiyatı

Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan Fıratın doğusuna asker ve araç sevkiyatı
Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Haseke'de büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına llyushin Il-76 tipi iki Rus askeri kargo uçağı sabah saatlerinde iniş yaptı.

Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde varlığını pekiştiriyor

Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.

Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarla ifade edilebilecek artışlar kaydedilmişti.

İtalya Başbakanı Draghi yarın Türkiye'ye gelecek
GÜNDEM
İtalya Başbakanı Draghi yarın Türkiye'ye gelecek

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: En büyük engel içeriden geliyor
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması: En büyük engel içeriden geliyor
45 günde 34 bin lira kazanıyorlar

45 günde 34 bin lira kazanıyorlar

İki kadın arkadaş sırt sırta verdi: Bebek gibi bakıyorlar.
Köpek balığını tırmıkla kovaladılar

Köpek balığını
tırmıkla kovaladılar

​Sıra dışı görüntülerin adresi Marmaris...
İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığının stant çalışmasının ardından Türk bayrakları çöpten çıktı

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Görüntülemek için akın ettiler.

Türkiye'nin yüzde 64'ü tatil için denizi tercih ediyor.

​Dünyanın kara kutusunda dev keşif.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.