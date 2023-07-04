|
Dünya

Rusya’dan Harkov'a yüksek patlayıcılı roketle saldırı: Dokuzu çocuk 31 yaralı

Ukrayna’nın Harkov Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya’nın Harkov bölgesine saldırdığını açıkladı. Yüksek patlayıcılığa sahip bir roketle yapılan saldırı sonucu dokuzu çocuk 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

18:12 . 4/07/2023 Salı
IHA
Rusya’nın Harkov bölgesine düzenlediği roketli saldırı sonucu 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya’nın Harkov bölgesine düzenlediği roketli saldırı sonucu 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya tarafından Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Pervomaisky şehrine yapılan roketli saldırıda 9’u çocuk 31 kişi yaralandı.Ukrayna’nın Harkov Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya’nın Harkov bölgesine saldırdığını açıkladı. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Pervomaisky kentinde aralarında 10 aylık ve 1 yaşında çocukların da olduğu 31 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 8 binanın camlarında hasar meydana gelirken 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, “Ruslar, yüksek patlayıcılığa sahip bir roket fırlattı. Bu da yüksek binaların hasar görmesine ve birkaç arabanın alev almasına neden oldu” dedi.



#Ukrayna
#Rusya
#Harkov
#Saldırı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?