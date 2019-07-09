Dünya Rusyadan helikopter alan Özbekistan savaş uçağı istiyor
ASYA

Rusya’dan helikopter alan Özbekistan savaş uçağı istiyor

Rus basını, Özbekistan’ın SU-30 model savaş uçağından satın almak için Rusya ile temasa geçtiğini iddia etti.

Haber Merkezi IHA
Rusya’nın Suhoy şirketi tarafından geliştirilen Su-30SM, dördüncü nesil bir savaş uçağı olma özelliğine sahip.
Rusya’nın Suhoy şirketi tarafından geliştirilen Su-30SM, dördüncü nesil bir savaş uçağı olma özelliğine sahip.

Rus basını Özbekistan makamlarına dayandırarak yayınladığı haberde, Özbekistan’ın Rusya’dan 12 adet SU-30 savaş uçağı almak istediğini iddia etti.

Haberde Özbekistan’ın bu uçakları yine Rusya’dan kredi alarak satın almayı planladığı fakat taslak halinde olan anlaşmanın bütçesi konusunda bir bilgi edinemediği ifade edildi. Rusya’nın Suhoy şirketi tarafından geliştirilen Su-30SM, dördüncü nesil bir savaş uçağı olma özelliğine sahip.

Bugüne kadar Rusya bu uçakları Myammar, Ermenistan ve Hindistan gibi ülkelere sattı. Uçaklar özellikle Rusya’nın Suriye üzerinde bulunan hava üslerinde önemli görevler üstlendi.

12 adet helikopter alımında anlaşıldı

Özbekistan ile Rusya arasındaki geçtiğimiz yıl helikopter alımı anlaşması yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddialarda netliğe kavuştu. Özbekistan Hava Kuvvetleri’ne tedarik edilmek amacıyla Özbekistan ve Rusya arasında Mi-35M tipi savaş helikopteri anlaşması yapıldığı açıklandı. Anlaşmanın detaylarına göre helikopterin ilk 4 adeti sonbaharda teslim edilecek.

Kalan 8 helikopter ise 2020 yılında Özbekistan’a teslim edilecek. Rusya ile Özbekistan arasında yapılan helikopter anlaşmasının bütçesi konusunda da resmi açıklama yapılmadı.

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