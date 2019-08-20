Dünya Rusyadan İdlib açıklaması Rus askerler de operasyona katıldı
ORTADOĞU

Rusya'dan İdlib açıklaması: ​Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusuna bağlı askerlerinin İdlib'de sürdürülen operasyona katıldığını duyurdu. Esed, Türkiye'nin 9 gözlem noktası bulunan Han Şeyhun'a havadan ve karadan saldırıyor. Muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalar, ilçeye 400 metre ileride devam ediyor. Han Şeyhun'a yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası da rejim kuşatması riski altında.

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Han Şeyhun'da çatışmalar sürüyor.
Han Şeyhun'da çatışmalar sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin de İdlib'deki operasyona katıldığını duyurdu.

Esed rejimine bağlı güçler, İdlib'de 2014'ten bu yana muhaliflerin elinde olan kilit önemindeki Han Şeyhun ilçesine operasyon başlatmış, gece boyu süren çatışmaların ardından muhaliflerin ilçeden çekilmeye başladıkları belirtilmişti.

Türkiye'den İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib’de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib’de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye’nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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