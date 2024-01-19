Rusya'dan İran ile Pakistan'a çağrı: Tarafları azami itidale ve ortaya çıkan sorunları diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz

"Tarafları azami itidale ve ortaya çıkan sorunları diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz. Kendi toprakları dışında yapılan terörle mücadele operasyonlarının, ilgili devletlerin yönetimi ile koordinasyon halinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bunun ortaklık ilişkileri geliştirdiğimiz Şanghay İşbirliği Örgütü devletleri arasında yaşanması üzüntü vericidir. Durumun ileride daha da gerginleşmesi, bölgede barış, istikrar ve güvenlikten yana olmayanların işine geliyor."