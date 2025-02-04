Rusya'dan İzyum'a füze saldırısı: 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Harkiv bölgesindeki İzyum şehrine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin öldüğünü bildirdi.
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, İzyum şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Mevcut bilgilere göre saldırıda 5 kişinin öldüğünü aktaran Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Saldırı nedeniyle şehrin belediye binasının kısmen yıkıldığını belirten Zelenski, Rus saldırılarının önlenmesi için Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapılması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan, Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak İzyum'da 38 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sinegubov, Rus ordusunun şehre balistik füzeyle saldırdığını kaydetti.