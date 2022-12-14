Rusya'dan Japonya'ya göz dağı gibi hamle: Bombardıman uçakları havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde yaptığı uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Sürekli uçuş yapıldı

Bu uçaklara, havada Rus "Su-30CM" ve "Su-35C" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, Rus uçaklarının, Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu'nun (Büyük Okyanus) yanı sıra Karadeniz ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde sürekli uçuş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallar doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

EKONOMİ İngiltere, İtalya ve Japonya yeni bir savaş uçağı geliştirecek

Ortak uçak projesi

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın İngiltere ve İtalya ile yapay zeka kullanan yeni nesil bir savaş uçağını 2035'e kadar ortaklaşa geliştireceği açıklanmıştı.

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