Dünya Rusyadan Japonyaya göz dağı gibi hamle Bombardıman uçakları havalandı
ASYA

Rusya'dan Japonya'ya göz dağı gibi hamle: Bombardıman uçakları havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, iki "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. Bu hamlenin Tokyo yönetiminin İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı geliştirme kararının ardından yapılması dikkat çekti.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Japonyaya göz dağı gibi hamle: Bombardıman uçakları havalandı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde yaptığı uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Sürekli uçuş yapıldı

Bu uçaklara, havada Rus "Su-30CM" ve "Su-35C" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, Rus uçaklarının, Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu'nun (Büyük Okyanus) yanı sıra Karadeniz ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde sürekli uçuş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallar doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

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