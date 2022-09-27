Dünya Rusyadan kaçan kaçana Gürcistan son sayıyı açıkladı
AVRUPA

Rusya'dan kaçan kaçana: Gürcistan son sayıyı açıkladı

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana Gürcistan sınırından giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısının yaklaşık yüzde 45 artış gösterdiği bildirildi.

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Rusyadan kaçan kaçana: Gürcistan son sayıyı açıkladı
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Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, son günlerde Rusya'dan Gürcistan'a kara sınır kapısından girenlerin sayısındaki artışla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gomelauri, bazı kaynakların son bir haftada Rusya'dan "Kazbegi" sınır kapısını geçerek Gürcistan'a giren Rusların sayısının 250 bin olduğunu iddia ettiğini ama bunun doğru olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"250 bin kişinin girişine (iddiasına) gelince, Rus vatandaşlarından bahsediyoruz, bu yanlış ve yalan. O kadar fazla kişi girmedi ve bu rakamları nereden aldığınızı bilmiyorum. Yaklaşık 4 ila 5 gün önce günlük 5 bin ila 6 bin ziyaretçi geldi. Şimdi bu sayı yaklaşık 10 bine kadar yükseldi, yüzde 40 ila 45 civarında arttı ve 250 bin değil."

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"Yüzde 60'ı çıkış yapıyor"

Genelde Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapanların yüzde 60'ının geri döndüğünü aktaran Gomelauri, "Örneğin, önceki gün (Gürcistan'a) 11 bin 200 kişi geldi, dün gece 10 binden az, 100-200 bin kişi giriş yapmıyor. Karşılaştırılmasını yaparsak genelde ülkeye gelenlerin yüzde 60'ı çıkış yapıyor." diye konuştu.

Rus haber ajansı TASS ise Rusya tarafında Kuzey Osetya'da, 3 bin 600 binek araç da dahil olmak üzere Rusya-Gürcistan sınırından Gürcistan'a geçmeyi bekleyen yaklaşık 5 bin 500 araç olduğunu kaydetti.

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