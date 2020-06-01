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Dünya Rusyadan kritik açıklama Sınırlarımızda çok fazla ABD ve NATO askeri tespit ediyoruz
ASYA

Rusya'dan kritik açıklama: Sınırlarımızda çok fazla ABD ve NATO askeri tespit ediyoruz

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Rudskoy, Rus sınırlarında ABD ve NATO’ya ait çok fazla askeri aktivitenin tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya'dan ABD ile yeni kriz yaratacak açıklama geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy düzenlediği basın toplantısında, Rus sınırlarına yakın noktalarda çok sayıda NATO ve ABD’nin askeri aktivitelerinin belirtti.

  • Rudskoy, “Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırlarında sürekli ABD ve NATO müttefiklerinin askeri aktivitelerini tespit ediyor” dedi. Rudskoy, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen NATO’nun çok sayıda tatbikat yapmasının hedefinde ise Rusya’nın olduğunu söyledi.

‘NATO GLOBUS III RADAR SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR’

Sergey Rudskoy, NATO’nun Rusya üzerindeki gözetimini artırabilmek için Norveç’teki GLOBUS III radar sistemini modernize ettiğini ifade etti.

Buna ek olarak, Suriye’deki ABD askeri aktivitelerini “Agresif” olarak değerlendiren Rudskoy, bu aktivitelerin Suriye’ye yönelik varılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Rudskoy, “ABD Donanması'ndaki Poseidon ailesinden uçaklar, Doğu Akdeniz üzerinden uçarken Hmeymim ve Tartus'taki Rus askeri üslerine sistematik olarak yaklaşıyor” dedi.

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