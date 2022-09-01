Dünya Rusyadan Moldovaya uyarı Batının oyunlarına gelmeyin
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Rusya'dan Moldova'ya uyarı: Batı'nın oyunlarına gelmeyin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moldova'nın, Transdinyester bölgesiyle doğrudan diyaloğu başlatması gerektiğini belirterek, "Moldova'da Rus nüfusun çıkarlarının hiçbir şekilde zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Moldovaya uyarı: Batının oyunlarına gelmeyin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen bir forumda, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transdinyester bölgesinin Moldova'nın bir parçası olduğunu kaydeden Lavrov, söz konusu bölgede yaklaşık 200 bin Rus vatandaşı dahil çoğunlukla Rus ve Rusça konuşanların yaşadığını söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu bölgede Rus barış güçlerinin bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi hem Transdinyester yönetimi ve hem biz yeniden doğrudan diyaloğun başlatılmasından yanayız. Transdinyester yönetimi buna hazır. Kişinev yönetimini de buna çağırıyoruz. Ancak Sandu (Moldova Cumhurbaşkanı) ve takımının açıklamalarına bakılırsa, onlar ABD ve Avrupa Birliği'nin talimatlarıyla bu diyaloğu istemiyor. Anlaşılan, onlar bu sorunun diplomatik olmayan yöntemle çözüleceğini umuyor."

Moldova'daki durumu dikkatlice takip ettiklerini aktaran Lavrov, "Moldova'da Rus ve Rusça konuşan nüfusun çıkarlarının hiçbir şekilde zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Moldova'da Transdinyester bölgesinden başka Gagauz Özerk Yeri'nin de bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bu bölge de özel statüye sahip olmak istiyor. Gerçeği, söz konusu bölge özel statünün bazı unsurlarına sahip. Moldova yönetiminin, Batı'nın dayattığı jeopolitik oyunlardan vazgeçip yan yana yaşayan insanların çıkarlarını düşünerek, doğru olanı yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

MOLDOVA'NIN TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Transdinyester de Rusya'nın desteğiyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

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