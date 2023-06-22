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Dünya

Rusya'dan NATO'ya 'Air Defender' resti: Karşılıksız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova'nın yaptığı açıklamada, NATO'nun tarihinde gerçekleştirdiği en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23'le ilgili, ''Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

09:49 . 22/06/2023 Perşembe
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Air Defender 23 NATO'nun bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı tatbikat olarak tarihe geçti.

Air Defender 23 NATO'nun bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı tatbikat olarak tarihe geçti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Zakharova’nın, 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla Almanya’nın liderliğinde Avrupa hava sahasında gerçekleşen NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23’e yönelik açıklamasını paylaştı.


'Air Defender' tepkisi: Karşılıksız kalmayacak


Zakharova, "NATO'nun Air Defender 23 tatbikatının ölçeği, Washington ve müttefiklerinin, benzer güce sahip bir rakiple çarpışmak için planlar yaptıklarını gösteriyor. Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



#Rusya
#Air Defender
#Dışişleri
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