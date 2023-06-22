Rusya'dan NATO'ya 'Air Defender' resti: Karşılıksız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Zakharova’nın, 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla Almanya’nın liderliğinde Avrupa hava sahasında gerçekleşen NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23’e yönelik açıklamasını paylaştı.

Zakharova, "NATO'nun Air Defender 23 tatbikatının ölçeği, Washington ve müttefiklerinin, benzer güce sahip bir rakiple çarpışmak için planlar yaptıklarını gösteriyor. Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik hiçbir girişim karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.