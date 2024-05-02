Rusya'dan Odessa kentine füzeli saldırı: Yaralılar var

“Odessa'ya yapılan bir Rus füze saldırısı, posta depoları da dahil olmak üzere sivil altyapıya zarar verdi. Bölgede büyük çaplı bir yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 14 kişi yaralandı, bir kişi hastaneye kaldırıldı. Diğerleri olay yerinde tedavi edildi” d