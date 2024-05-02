Rusya'dan Odessa kentine füzeli saldırı: Yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentini füzeyle vurdu.
Acil servisten paylaşılan görüntüde, ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.
Zelenski: Odessa her gün bombardıman altında
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Odessa'nın her gün bombardıman altında olduğunu belirterek, “Odessa her gün Rus bombardımanı altında. Şehrin daha fazla korunmaya ihtiyacı var. Yaralıların acısını paylaşıyor ve acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ve umuyorum ki şehirlerimiz Rus teröründen daha güçlüdür” dedi