"Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun. Ben de gerekeni söyledim: Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız. Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi. Bakalım onu ​​nasıl bir kader bekliyor..."