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Dünya

Rusya'dan Paşinyan'a soğuk duş: Bakalım onu ​​nasıl bir kader bekliyor?

Son dönemde Batı ile yakınlaşmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antitörer operasyonu sonrası her zamanki gibi Rusya'ya sığınmaya kalkıştı ancak beklediği desteği bulamadı. Rusya, Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu sözler, Paşinyan ile Moskova arasındaki tüm köprülerin yıkıldığı şeklinde yorumlandı.

Seren Som
11:13 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rusya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

Rusya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

İkinci Karabağ savaşında aldığı yenilgi sonrası rahat durmayan Ermenistan, bölgede provokasyonlarını sürdürünce Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını 'stratejik hata' olarak nitelendiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rusya'ya adeta müdahale etme çağrısında bulundu ve bu durum şaşkınlığa neden oldu.

Son olarak ABD ile bölgede tatbikat yaparak Rusya ile köprüleri atan Ermenistan'ın Moskova'ya çağrı yapması 'U' dönüşü ve Erivan'daki panik havasının en açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi.

Medvedev, Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı hedef aldı ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

Medvedev Telegram üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
  • "Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun. Ben de gerekeni söyledim: Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız. Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi. Bakalım onu ​​nasıl bir kader bekliyor..."


Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?


#Rusya
#Ermenistan
#Dmitri Medvedev
#Nikol Paşinyan
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