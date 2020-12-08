Rusya'dan S400 açıklaması: Ödemenin tümünü aldık ikinci sistem satışı için haber bekliyoruz

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sputnik'in haberine göre Çemezov, S-400 sistemine ait tüm unsurların anlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderildiğini belirterek, “Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye’nin kararına bağlı” ifadelerini kullandı.
"Türk partnerlerimizle görüşüyoruz"
Çemezov “Şu an Türk partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz” dedi.
Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu söyledi.