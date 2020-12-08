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Dünya Rusyadan S400 açıklaması Ödemenin tümünü aldık ikinci sistem satışı için haber bekliyoruz
AVRUPA

Rusya'dan S400 açıklaması: Ödemenin tümünü aldık ikinci sistem satışı için haber bekliyoruz

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin ödemenin tamamını aldıklarını ve hava savunma sistemine ait tüm unsurların Türkiye’ye gönderildiğini belirterek, “İkinci sistem satışı için Türk partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
S-400'lerin teslimatı
S-400'lerin teslimatı

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Çemezov, S-400 sistemine ait tüm unsurların anlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderildiğini belirterek, “Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye’nin kararına bağlı” ifadelerini kullandı.

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"Türk partnerlerimizle görüşüyoruz"

Çemezov “Şu an Türk partnerlerimizin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz” dedi.

Rusya: Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzaladık
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Rusya: Türkiye'ye ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaşma imzaladık

Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu söyledi.

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
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S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.


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