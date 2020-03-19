Dünya Rusyadan sadece özel izinli kişilerin sokağa çıkacağına ilişkin açıklama
ASYA

Rusya’dan sadece özel izinli kişilerin sokağa çıkacağına ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede sokağa çıkma yasağı başlatılacağına yönelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Rusya’da sosyal medya hesapları üzerinden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, imzasıyla hazırlanmış sahte bir belge ile ülkede koronavirüs vakalarının sayısının açıklanandan daha fazla olduğu ve bu gerekçeyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edildi.

İddialar üzerine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı öne sürülen belgede 30 Mart tarihinden itibaren Rusya’da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edilmektedir. Sosyal medyada yayınlanan belgede 20.00 ile sabah 05.00 saatlerinde sadece özel izinli kişilerin sokağa çıkabileceği gibi iddialar yer almaktadır. Askeri departmanlarımızda bu içerikte ve bu tasarıma sahip herhangi bir belge bulunmamaktadır ve prensipte de bulunamaz” ifadeleri yer aldı.

İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: Son 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da koronavirüs kabusu büyüyor: Son 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok
DÜNYA
Koronavirüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi görüntülendi: İçerisinde yok yok

Almanya'da koronavirüs salgınında bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi: Cem Özdemir ile Michel Barnier de pozitif çıktı
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs salgınında bir günde 2 bin 801 vaka tespit edildi: Cem Özdemir ile Michel Barnier de pozitif çıktı

İtalya: Yeni kısıtlayıcı önlemler almayacağız
DÜNYA
İtalya: Yeni kısıtlayıcı önlemler almayacağız
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
3 AVM kapılarını kapattı

3 AVM kapılarını kapattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Taahhütnamevermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.
Savaşta gibiyiz

Savaşta gibiyiz

​İtalyan doktorlar isyan etti.
Cem Özdemir de pozitif çıktı

Cem Özdemir de pozitif çıktı

​Almanya'daki salgında bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi.
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.

Tüketilenden<br>fazla üretilen ürünler

Tüketilenden
fazla üretilen ürünler

​Türkiye'nin hangi noktada olduğu gözler önüne serildi.
Yarın dönmeye de<br>hiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.

Ligler <br>ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşüyor.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
9 sınavın <br>tarihi ertelendi

9 sınavın
tarihi ertelendi

​ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelledi.
18 yılla yargılanacak

18 yılla yargılanacak

​Çantasında "Heptacosanol" adlı madde bulundu...
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
Hızla sonuçlandırılmalı

Hızla sonuçlandırılmalı

​Türkiye Bankalar Birliği'nden destek açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.