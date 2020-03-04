Dünya Rusyadan skandal İdlib açıklaması Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi
AVRUPA

Rusya'dan skandal İdlib açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği savunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapıldı.

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  • Açıklamada, "Türkiye İdlib'deki asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusundaki anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi" denildi.

Suriye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü'ne saldırıların günlük hale geldiği belirtilen açıklamada muhalif gruplarla Türkiye'nin mevzilerinin iç içe geçtiği öne sürüldü.

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