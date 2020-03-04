Rusya'dan skandal İdlib açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi

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"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı

Dolandırıcıların bu yöntemi 'pes artık' dedirtti. Özellikle yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar, mağdurlara 'bir akrabası sanmış' gibi sarılarak ceplerindeki telefon ve paraları çalıp kaçıyorlar. Adana'da yaşanan olayda da hastaneye giden bir kadının, koridorda aniden kendisine sarılan adam tarafından telefonu ve parası çalındı.