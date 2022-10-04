Dünya Rusyadan sosyal medya ağlarına ceza yağdı
AVRUPA

Rusya'dan sosyal medya ağlarına ceza yağdı

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan sosyal medya ağlarına ceza yağdı
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

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Rusya'dan sosyal medya platformlarına ceza
FOTOĞRAF 8
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Euronews'in haberine göre; Başkent Moskova'da yer alan Tagansky Bölge Mahkemesi, WhatsApp'ı (Meta) 301 bin 255 dolar, Tinder'ı (Match Grup) yaklaşık 33 bin 472 dolar, Snapchat ve Hotels.com'u (Expedia Grup) yaklaşık 16 bin 736 dolar ve Spotify'ı 8 bin 368 dolar para cezasına mahkum etti.
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Rusya İletişim Ajansı Roskomnadzor bu 5 şirketin Rus kullanıcılara ait verilerin Rusya'da saklandığına ve işlendiğine dair gerekli belgeleri zamanında sunamadığını söyledi.
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Snapchat ve Hotels.com'un sahibi Expedia Grup, mahkeme kararının incelendiğini bildirdi.
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Şirketten yapılan açıklamada, \"Hotels.com Rusya'daki satış noktasını 1 Nisan 2022'de kapattığını ve artık Rus kullanıcıların verilerini toplamadığını doğrulayabiliriz.\" ifadeleri kullanıldı.
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Spotify şirketi de Rusya ofisini mart ayında kapatmış ve bu ülkedeki hizmetlerini askıya almıştı.
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Rus parlamentosunun bilgi politikaları komitesi başkanı Anton Gorelkin, verilerin saklanmasına ilişkin 2015 tarihli yasa gereğince 600 yabancı şirketin kullanıcı verilerini Rusya'da depolamayı kabul ettiğini söyledi.
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Telegram üzerinden açıklama yapan Gorelkin, \"Batı ile enformasyon savaşları dikkate alındığında bu yasanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Yabancı istihbarat servislerinin ve her türlü dolandırıcıların verilere erişmediğinden ancak bu şekilde emin olabiliriz.\" ifadelerini kullandı.
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Rusya'dan sosyal medya platformlarına ceza
Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların verilerini yurt dışında depoladıkları gerekçesiyle WhatsApp, Snapchat ve diğer sosyal platformların bağlı olduğu şirketlere para cezası verdi.
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