Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Reşetnikova, "Ankara'nın Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın almaya ilişkin olası planlarına değinecek olursak, Türk tarafına bu uçakların teknik özellikleri hakkında eksiksiz şekilde bilgi verildiğini belirtmek gerekir" dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da uçakları incelemişti.