Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye ile görüşmeye hazırız Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Rusya'nın Türkiye ile Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 13 Mart 2021, 16:56 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 17:06 Diğer