Dünya Rusyadan Suriye kararı S-300 yolluyor
ASYA

Rusya'dan Suriye kararı: S-300 yolluyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova'nın iki hafta içinde Suriye'ye S-300 füzesavar sistemi vereceğini söyledi. Şoygu, Suriye uçaksavar unsurlarının Rus yapımı izleme ve yönlendirme sistemleriyle donatılacağını da belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye ordusuna S-300 füze bataryası vereceğini açıkladı.

Füze bataryalarının Suriye'ye tesliminin iki hafta içinde gerçekleşeceğini belirten Şoygu, "Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne, iki hafta içinde modern bir S-300 füze sistemi verilecek. Bu füze sistemi 250 kilometreden fazla mesafedeki hava saldırı araçlarını yakalayabiliyor ve aynı zamanda birçok hava hedefini etkisiz hale getiriyor" dedi.

Savunma Bakanı, 2013 yılında İsrail'in talebi üzerine Rusya'nın Suriye'ye S-300 bataryası sevkiyatını askıya aldığını, ancak şimdi durumun değiştiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 14 askeri taşıyan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuş, ardından uçağın Esed rejimi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü ortaya çıkmıştı. (18 Eylül 2018)

Kremlin'den açıklama: Üçüncü bir ülkeyi hedef almıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-20 uçağı faciasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'ye S-300 savunma sistemi gönderme kararının üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını, Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliğini arttırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Şoygu, geçen hafta Suriye’de Rus askeri uçağının düşürülmesinden İsrail'i sorumlu tutmuş ve "Suriye’de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail’e ait" diye uyarmıştı.
Şoygu açıklamasında, İsrail’in "sorumsuz davranışları" nedeniyle 15 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini, söylemiş, "Tehlikeli olayların engellenmesine yönelik yapılan mevcut anlaşmalara rağmen İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarından yalnız bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdi demişti.

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