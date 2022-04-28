Rusya'dan tehdit gibi açıklama: NATO'yu vururuz

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim ve çatışmaların üçüncü ülkelere yayılma potansiyeli artıyor. Ukrayna’ya yoğun silah sevkiyatı nedeniyle hedeflerine ulaşamayan Moskova’dan tehdit geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya, Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir” dedi.
İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey’nin, Ukrayna’nın Rusya’yı bombalamasını destekledikleri yönündeki açıklaması üzerine Moskova ile Londra arasında başlayan gerilim zirve yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığının, İngiltere ve NATO ülkelerini hedef alan açıklaması, Avrupa’nın gündemine bomba gibi düştü. NATO ülkelerini vurmakla tehdit eden Kremlin, Kiev’de görev yapan Batılı diplomatları da hedefe koydu. İngiltere yönetimi ise Ukrayna’ya yeni silah gönderimi için hazırlık yaptığını duyurdu. Önceki gün yaptığı açıklamada Heappey, Londra’nın, Ukrayna ordusunun Rusya’nın altyapısını hedef alan saldırılarını desteklediğini ve İngiliz silahlarının bu saldırılarda kullanılmasının ‘tümüyle meşru’ olduğunu söylemişti.
MİSİLLEME TEHDİDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Heappey’nin sözlerine tepki göstererek, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir” dedi. İngiltere’nin kışkırtıcı eylemleri devam ederse Rusya’nın anında tepki vereceğini belirten Zaharova, Kiev’e dönen Batılı diplomatların bombalarla hedef alınabileceği tehdidinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da İngiltere’nin bu tür provokatif eylemlerine orantılı şekilde yanıt verileceğini kaydetti.
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İNGİLTERE GERİ ADIM ATMADI
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise dün yaptığı konuşmada tansiyonu daha da yükseltecek açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelere, Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme çağrısında bulunan Truss, “Putin’in hedeflediklerini başarmasının sonuçları Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında korkunç olacak. Hiçbir zaman kendimizi güvende hissedemeyeceğiz. Ağır silahlar, tanklar ve savaş uçakları gibi desteklerde bulunmamız şart” ifadelerini kullandı. Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Heappey de Ukrayna’ya birkaç hafta içinde, Suriye ve Libya’da kullanılan Brimstone gemisavar füzeleri gönderileceğini bildirdi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Zaporijya kentinde Batılı ülkelerden gönderilen silah ve mühimmatı vurduklarını söyledi. Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 59 Ukrayna askeri unsurunu hedef aldığını kaydeden Konaşenkov, “ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna askeri birliklerine sevk edilen büyük parti yabancı silah ve mühimmatın yer aldığı Zaporijya alüminyum fabrikası sahasındaki hangarlar, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli ‘Kalibr’ füzeleriyle yok edildi” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa dışarıdan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi. Putin, “(Ukrayna’da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya’nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler” dedi.