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Rusya'dan 'Türkiye'de görüşmeye' yeşil ışık: Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Türkiyede görüşmeye yeşil ışık: Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, konuya ilişkin soruları cevapladı.

Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi.

Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek

"Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kiev'de direniş: Halk savaşa hazırlanıyor
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Savaşın dokuzuncu gününde, Rus güçleri saldırılarını sürdürüyor.
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1,5 milyonu aşkın Ukraynalı komşu ülkelere kaçarken, kalıp direnenler de hazırlıklarını yapıyor.
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Başkent Kiev başta olmak üzere Rus askerlerinin girebilecekleri tüm noktalarda hareketlilik var.
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Demir bariyerlerin yapıldığı geçiş noktalarında askerlerin güçlü durabilmesi için yemekler bile yapılıyor.
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Özellikle siviller, demirden yaptıkları koruma kalkanları ile şehrin güvenliğini attırmaya çalışıyor.
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Direnişçiler en çok Rus ordusunun zırhlı araçları için demirden tuzaklar hazırlıyor.
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Kiev'de direniş: Halk savaşa hazırlanıyor
Rusya, geçen hafta başlattığı Ukrayna savaşında ülkenin birçok kentini vurmaya devam ederken, kuşatma altındaki başkent Kiev'de de büyük bir çatışma için hazırlıklar devam ediyor. Hem askerler hem de halk, Rus ordusuna karşı hazırlık yapıyor. Barikatların kurulduğu, hendeklerin kazıldığı ülkede, şehirlerin güvenliği için mücadele veriliyor. Rus ordusunun hedef aldığı 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin savunması da Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından sürdürülüyor.

Ukrayna'dan gelen Sanver: Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü
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Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tahliyeler sürüyor. Ukrayna'da yaşayan Türklerin yanı sıra Ukraynalılar, Kırgızistan, Kırım Tatar Türkleri, Türkmenistan, Azerbaycan uyrukluların da bulunduğu tahliye edilenler Türkiye'ye getiriliyor.
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 6 otobüsle 300 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Gelen yabancı uyruklularını bazıları tanıdıklarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Edirne İl Göç İdaresi'nin belirlediği yurtlara yerleştiriliyor. <br>
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\"RUS ASKERLERİ UKRAYNALI ARKADAŞLARIMI ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜ\"<br><br>Rivne kentinden gelen Levent Sanver, Ukraynalı arkadaşlarının Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüğünü söyledi. Ukrayna halkının Rus askerlerine karşı ülkelerini kahramanca savunduğunu anlatan Sanver, şunları söyledi:
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\"Ukrayna'nın Rivne kentinde yaşıyorum. Benim yaşadığım bölgede bir sıkıntı yaşamadım ancak Kiev ve Harkov şehrinde yaşayan Ukraynalı arkadaşlarım Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüler. Öldürülen insanların videoları da var. Öldürülen insanların cenazelerini sokaklara kaldırıp attılar. Şu anda orada çok acımasız bir savaş devam ediyor. Kiev ve Karadeniz bölgesinde Harkov, Kerson'da ciddi manada insan ölüyor. Ve şu anda Ukrayna insanlarını beslemek için ciddi sorunlar yaşıyor, ciddi yardıma ihtiyaç var. Bu emperyalist savaşın bir an önce bitirilmesi lazım. Hangi tarafın haklı olduğunu önemli değil, bu savaşın bir an önce bitirilmesi gerekir. Benim eşim Ukraynalı ve kalp hastası, o ülkesinde kaldı ve bana dediği 'sen git ben ülkem için burada savaşacağım' dedi. Benim orada gördüğüm, biz Çanakkale Savaşı'nda ülkemizi nasıl savunduysak, onlar da kadını, askeriyle ülkelerini savunuyorlar.\"<br>
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Ukrayna'dan eşi ve 2 çocuğu ile gelen Oksana Tezer, Rus saldırısının devam ettiğini belirterek, \"Eşim ve 2 çocuğumla Türkiye'ye geldim. Türkiye bize çok yardım etti. Bize ücretsiz otobüs ayarladı. Ben Ukrayna vatandaşıyım eşim Türk, İstanbul'a gidiyoruz. Yaklaşık 5 gündür yoldayız. Bulunduğumuz şehirde Rus saldırıları devam ediyor. Savaştan zarar gören çok arkadaşım var \"diye konuştu.<br>
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\"BİZE TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI\"<br><br>Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını anlatan Türkmenistanlı üniversite öğrencisi Ayla Huseynova, \"Biz oradayken durum kötüleşmeye başladı ve ailemiz bize oradan ayrılmamızı söyledi. Bize Türkiye sahip çıktı ve buraya getirdi. Ailem Türkmenistan'da, okulumun bitmesine bir yıl kalmıştı. Diplomamı alıp öyle gitmek istiyordum ama savaş biterse tekrar gidip okulumu bitirmek istiyorum. Türkiye vatandaşı olmamamıza rağmen Türkiye'nin bize sahip çıkmasından dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıkıp buraya getirdiler\" dedi.
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Azerbaycan vatandaşı Elçin Rafi, ise Türkiye'nin sadece Türklere değil herkese sahip çıktığını ifade ederek, \"Harkov şehrinde yaşıyorum, çok patlamalar oldu ve korktuk, 3-4 gün geçtikten sonra Lviv şehrine gittik. Daha sonra bizi Türk otobüsleri alıp buraya getirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na telefon açtık ama ulaşamadık. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Sadece bize değil herkese sahip çıktı Türkiye\" dedi. Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını anlatan Kırım Türkü Zarema Ozenbash ise \"Kiev'den geliyorum. Kırım Türküyüm ve bize Türkiye sahip çıktı. Biz oradayken çatışmalar devam ediyordu. Sokakta çatışmalar yaşanıyordu. Aç susuz kalanlar var. Ben Kiev'i terk ettiğimde arkadaşlarımız orada çok zorluk çekiyordu. Ben torunlarımla buraya geldim. Erkekler orada savaşta kaldı\" diye konuştu.
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Ukrayna'dan gelen Sanver: Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü
Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan gelen Levent Sanver, "Kiev ve Harkov şehrinde yaşayan Ukraynalı arkadaşlarım Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüler. Öldürülen insanların videoları da var. Bu öldürülen insanların cenazelerini sokaklara kaldırıp attılar. Şu anda orada çok acımasız bir savaş devam ediyor" dedi.
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