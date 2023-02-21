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Dünya

Rusya'dan yeni vize düzenlemesi: Türkiye de aralarında

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke vatandaşının sadece otel rezervasyonu üzerinden kolay vize alabilmesini sağlayan kararnameyi imzaladı.

14:38 . 21/02/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke vatandaşının sadece otel rezervasyonu üzerinden kolay vize alabilmesini sağlayan kararnameyi imzaladı.

Altı aya kadar çok girişli vize

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye dahil 19 ülkenin vatandaşlarına sadece otel veya başka bir konaklama tesisi rezervasyonuna dayalı olarak 6 aya kadar çok girişli turist vizesi alma hakkı tanıyan kararnameye imza attı.

5 Mart'ta yürürlüğe

Rusya hükümetinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kararname ile Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler vatandaşlarının sadece kayıtlı Rus otellerine yaptıkları rezervasyonlar ile 6 aylık çok girişli Rus vizesi alabileceği belirtildi. Kararın 5 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği vurgulandı.

#rusya
#türkiye
#filipinler
1 saat önce
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Rusya'dan yeni vize düzenlemesi: Türkiye de aralarında
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