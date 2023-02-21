Rusya'dan yeni vize düzenlemesi: Türkiye de aralarında

Altı aya kadar çok girişli vize

Altı aya kadar çok girişli vize

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye dahil 19 ülkenin vatandaşlarına sadece otel veya başka bir konaklama tesisi rezervasyonuna dayalı olarak 6 aya kadar çok girişli turist vizesi alma hakkı tanıyan kararnameye imza attı.

Rusya hükümetinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kararname ile Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland, Türkiye ve Filipinler vatandaşlarının sadece kayıtlı Rus otellerine yaptıkları rezervasyonlar ile 6 aylık çok girişli Rus vizesi alabileceği belirtildi. Kararın 5 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği vurgulandı.