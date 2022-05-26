Dünya Rusyadan YouTubea tehdit
AVRUPA

Rusya'dan YouTube'a tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "YouTube bir daha basın toplantımızı engellerse bir gazeteci veya bir ABD'li basın kuruluşu evine döner." açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusyadan YouTubea tehdit
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlık adına verdiği basın toplantılarının YouTube tarafından yeniden engellenmesi durumunda yanıt vereceklerini söyledi.

  • İnternetin geleceği ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Zaharova, "Birkaç basın toplantım engellendi. Biz de şunu dedik: 'Bir kez daha olursa, bir gazeteci veya bir ABD'li basın kuruluşu evine döner.' Bu kadar. Basın toplantısı bir kez daha engellenirse, bir kişinin veya basın kuruluşunun ismini belirteceğiz, o da evine dönecek" dedi.

Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
FOTOĞRAF 6
Title
Rusya'nın devlet destekli medyası, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna karşıtı söylemleriyle ünlendi ancak en son patlama, ABD'de eğitim gören ve Rus izleyicilere, çocuklarının asla Batılı bir eğitim almayacağı gerçeğine sevinmeleri gerektiğini söyleyen RT ve Sputnik'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'dan geldi.
Title
Margarita Simonyan, Rusya Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işler kötü bitecek.' dedi.
Title
Simonyan, \"Hepsi bizim kaybedeceğimize ve batının kazanacağına inanıyor. Bunun imkansız olduğunu anlamıyorlar. Bu kesinlikle imkansız, asla olmayacak.\" diyerek sözlerine devam etti.
Title
Simonyan sözlerinde ayrıca Rusya'nın çatışmada kendi yolunu bulamaması halinde nükleer bir değişime gideceğini ve bütün insanlığın yok olabileceğini iddia etti.
Title
Daha önceden de ülkenin Uzay Ajansı başkanı, Rusya'nın yakında tüm düşmanları bir nükleer kratere indirgeyebilecek 50 yeni nükleer füzeye sahip olacağını söylemişti.
Title
Sadık bir Putin müttefiki olan Dmitry Rogozin, 14 kat yüksekliğinde ve 208 ton ağırlığında düzinelerce yeni Sarmat-2 füzesinin sonbaharda Rusya'nın düşmanlarını tehdit etmek için kullanılacağını da sözlerine eklemişti.
Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan izleyicilere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işlerin sonu kötü olacak' dedi ve ülkenin savaşı kaybetmesi durumunda nükleer bir saldırıya geçileceğini ima etti.

Zelenskiy’den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger’a tepki
DÜNYA
Zelenskiy’den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger’a tepki

Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti
Türk TOMAlara kıtalararası görev

Türk TOMA'lara kıtalararası görev

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.
Doğayla iç içe seyahat

Doğayla iç içe seyahat

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.
Beklenen karar açıklandı

Beklenen karar açıklandı

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

​​Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye harekat mesajı: Gereğini yapmamız lazım.

​Pendik'te şaşırtan görüntü: Ağaç kovuğuna yuva yaptılar.

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.

İzmir'deki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.