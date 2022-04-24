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Dünya Rusyanın ABD Büyükelçisi Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız
AVRUPA

Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı. Antonov, "Amerikan kurumları tarafından abluka altına alındık." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız
Anatoly Antonov

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD’deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

"BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLAR TEHDİT EDİLİYOR"

Büyükelçi Antonov, "Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.

Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

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