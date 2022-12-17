Dünya Rusyanın Avangard hipersonik füze alayı Orenburgda muharebe görevine geçti
AVRUPA

Rusya’nın Avangard hipersonik füze alayı Orenburg’da muharebe görevine geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sistemine sahip bir alayın muharebe görevine geçtiğini açıkladı. Ses hızının 20 katına kadar çıkabilecek olan füzenin 9 kilometre yükseklikte uçabileceği tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya’nın Avangard hipersonik füze alayı Orenburg’da muharebe görevine geçti
Avangard füze sistemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

Kremlin: Rusya'ya yönelik son yaptırımlara yanıt hazırlanacak
DÜNYA
Kremlin: Rusya'ya yönelik son yaptırımlara yanıt hazırlanacak

Putin Ukrayna'daki komutanlara seslendi
DÜNYA
Putin Ukrayna'daki komutanlara seslendi
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor.
Kahramanmaraşta önemli keşif

Kahramanmaraş'ta önemli keşif

20 milyon yıllık diş.
Bakan Koca duyurdu: Az bulunan ilaçların ihracatına ara verildi

​Bakan Bilgin duyurdu: Asgari ücrette önemli gelişme.

​İmamoğlu'na hapis cezası yorumu: Cumhurbaşkanımız ve partimiz siyasi kumpasla yan yana getirilemez.

​Bilinmeyen etkileri çok şaşırtacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı hakkındaki mahkeme kararı açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Azmin zaferi: Anlaşma sağlandı topraklarını geri aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.