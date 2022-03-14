Dünya Rusyanın başkenti Moskovada maske zorunluluğu sona eriyor
AVRUPA

Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu sona eriyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uygulanan maske zorunluluğu yarından itibaren son buluyor. Daha önce Moskova Belediyesinin kararnamesi ile işletmelerde ve organizasyonlarda uygulanan tüm Kovid-19 önlemlerinin iptal edildiğini duyuran Sobyanin, "15 Mart tarihi itibarıyla maske takma zorunluluğunu kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu yarın sona eriyor
Arşiv

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, epidemiyolojik durumun uzun süredir beklenen kararın alınmasına izin verdiğini belirtti.

  • Daha önce Moskova Belediyesinin kararnamesi ile işletmelerde ve organizasyonlarda uygulanan tüm Kovid-19 önlemlerinin iptal edildiğini duyuran Sobyanin, "15 Mart tarihi itibarıyla maske takma zorunluluğunu kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, mevcut kararın yaptırım baskısı altında olan işletmeleri destekleyeceğini dile getirdi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 55 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 17 milyon 376 bin 241’e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 712 kişi hastaneye yatırılırken, 533 kişi hayatını kaybetti. Böylece bugüne kadar 361 bin 344 kişi Kovid-19’dan öldü.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 957 artarak 2 milyon 722 bin 292’ye, virüsten ölenlerin sayısı ise 44 artışla 42 bin 205’e çıktı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Planlanan insani koridorlar oluşturulamıyor
DÜNYA
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Planlanan insani koridorlar oluşturulamıyor

NATO Litvanya’ya ilave asker gönderiyor
GÜNDEM
NATO Litvanya’ya ilave asker gönderiyor

Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun
DÜNYA
Zelenskiy'den Ukraynalılara çağrı: Devleti koruyun

DSÖ'den Ukrayna uyarısı: Tıbbi malzeme tükenmek üzere
DÜNYA
DSÖ'den Ukrayna uyarısı: Tıbbi malzeme tükenmek üzere
Adıyaman 4.3 ile sallandı

Adıyaman 4.3 ile sallandı

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​İstanbullular dikkat: 'Uzak durun' diyerek uyardılar.
Ukraynadan komşularını da alıp kaçtılar: Avrupa mı yoksa Türkiye mi karar verin dedim Türkiyeyi tercih ettiler

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.