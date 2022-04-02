Rusya'nın gönderdiği askeri ekipmanlar Mali tarafından teslim alındı

Mali'ye gönderilen askeri ekipmanın, MI-35P tipi Rus yapımı iki helikopter, radar cihazı, savaş silahları ve mühimmattan oluştuğu kaydedildi.

Mali, Rusya'dan Ekim 2021'de de MI-171 tipi dört helikopter ile silah ve mühimmat teslim almıştı.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali ile Fransa'nın arası, Eylül 2021'de Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddiaları sonrası açılmıştı.

Fransa, 2013'ten bu yana çeşitli askeri operasyonlar yürüttüğü Mali topraklarında Rus paralı askerlerinin varlığına şiddetle karşı çıksa da Mali yönetimi "istediği ülkeyle askeri iş birliği" yapabileceğini belirtmişti.

Paralı askerler sahada

Bamako yönetimi, Wagner askerlerinin ülkeye geldiği ya da geleceği konusunda net bir açıklamada bulunmasa da uluslararası toplum, Wagner paralı askerlerinin bir süredir sahada olduğuna inanıyor.

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Fransa, Bamako yönetiminin Wagner iddialarını yalanlamaması üzerine 2013'ten bu yana bölgede sürdürdüğü Barkhane operasyonuna kademeli şekilde son vereceğini duyurmuş ve ülkedeki ana askeri üsleri boşaltmıştı.

Askeri iş birliği alanında en önemli partneri olan Fransa ile yaşanan kriz sonucu Mali, Rusya ile yeni bir dizi askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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