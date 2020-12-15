​Rusya’nın harita oyunu ​

Rusya da Ermenistan’ın talebi üzerine anlaşmaya aykırı olarak haritada “güncelleme” yaparak Azerbaycan’a devredilmesi gereken 2 köyü “barış gücü” kontrolüne aldı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için 27 Eylül’de başlattığı harekat, 9 Kasım’da imzalanan ateşkesle sona erdi. Ermenilerin mutabakat kapsamında işgal ettiği toprakları hızla boşaltması gerekirken, bir bölümü Hocavend rayonunda yer alan Hadrut kasabasına bağlı Köhne Çağlar ve Çağlakale köylerinde saklanan Ermeni askerlerin Azerbaycan askerlerine saldırması tansiyonu yükseltti.

AZERBAYCAN’A BIRAKILACAKTI

Ateşkesin ihlali anlamına da gelen bu saldırının ardından Ermeni askerlerin bölgede yer alan Rus Barış Gücü karargahı önünde toplandığı, sınırlarla ilgili güncelleme talep ettiği ortaya çıktı. Ermenilerin talebi üzerinde “barış gücü” olarak bölgede bulunan Ruslardan ilginç bir hamle geldi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü hiçe sayan Rusya, Ermeni askerlerin talebi doğrultusunda haritada bir “güncelleme” yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada Azerbaycan’a devredilmesi gereken 2 köyün “barış gücünün kontrol alanına alındığı” görüldü.

Ramin Sadıgov

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz

BU İŞTE TUHAFLIK VAR

Harita değişikliğinin 10 Kasım mutabakatına 2 nedenle zıt olduğunu belirten Bayburt Üniversitesi’nin Azerbaycanlı öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadıgov, “Mutabakata göre Ermeni askerlerinin bölgeden çekilmesi ve Azerbaycan askerinin yerleşmesi gerekiyordu. Ermeni askerlerin mutabakata rağmen ormanlık alanda saklanarak bölgeyi terketmediği görülüyor. İkincisi ise mutabakata göre çizilen haritada, bahsi geçen bölgeler Azerbaycan’a ait. Şuşa’nın güneyine özellikle Hadrut’a doğru inilmemesi gerekiyordu. Gelinen noktada Ruslar, Ermenilerin isteği doğrultusunda harita değişiliğine gitti” dedi.

REKLAM

DÜNYA Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

Masadaki savaş başladı

Barış Gücü’nün kontrolündeki Laçin koridorundan Ermenilere teçhizat desteği sağlandığı iddialarına dikkat çeken Sadıgov, “Ruslar ne olursa olsun Ermeni askerleri bölgeden çıkararak güvenliği sağlamak zorunda. Bugün bile Ermenilerin Şuşa’nın güneyindeki Tursşu köyünde mevzilendikleri ortaya çıktı. Üstelik askerleri taşıyan zırhlılar Ruslara ait. Bu görüntülerin psikolojik taarruz için özellikle servis edildiğini düşünüyorum. Burada Azerbaycan kamuoyu ve Türkiye’ye mesaj veriliyor” dedi. “Ermenistan ne istiyorsa Rusya onu yapıyor” diyen Sadıgov şunları kaydetti: “Ermenilerin isteklerinin dışına çıkmayan bir Rusya görüyoruz ama bölgedeki ismi Barış Gücü. Bu çok önemli. Savaş sahada bitti ama esas mücadele masada verilecek. Rusya Azerbaycan domatesine, çeşitli virüs iddialarıyla yaptırım uygulamaya başladı. Savaşın hemen bitiminde Ermenileri otobüslerle bölgeye geri getiren yine Rusya oldu.”

Nikol Paşinyan

Can çekişiyor