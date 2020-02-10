Dünya Rusyanın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine saldırılarında 9 sivil daha öldü
ORTADOĞU

​Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 9 sivil daha öldü

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 9 sivil daha öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırılarda 9 sivil daha hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
bbin köyünde 9 sivil hayatını kaybetti.
bbin köyünde 9 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan batı kırsalında gece geç saatlerde saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İbbin köyünde 9 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'e ulaştılar
GÜNDEM
İdlib'e ulaştılar

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Esed rejimi ve Rusya’nın dünkü saldırılarında da 17 sivil yaşamını yitirmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor
DÜNYA
Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir araya geliyor

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.

Deniz ulaşımına da zam

Deniz ulaşımına da zam

​Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat.
280 bin lira ver tümörünü çıkarayım

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları Yeni Şafak'a anlattı.
Türk-Rus heyetleriİdlib için görüşmede

Türk-Rus heyetleri
İdlib için görüşmede

Görüşmelerin devamı niteliğinde bugün toplanacaklar.
Zabıtaya kızdı tüm simitleri satın aldı

Zabıtaya kızdı tüm simitleri satın aldı

Simitlere el koymak isteyen zabıtaya engel oldu
Kolon kesene<br>15 yıl hapis!

Kolon kesene
15 yıl hapis!

​Bilinçli ölüme neden olmakla yargılanacaklar.
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında 13,3 oldu

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında 13,3 oldu

Kasım'da işsizlik oranı yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.
3 katı<br>aşmayacak

3 katı
aşmayacak

Zemin uyarısı sonrası ​dikkat çeken adım.
Zamlı ulaşım başladı

Zamlı ulaşım başladı

​Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira, aktarmalar da zamlandı.
İstanbul'da yıkılacak okullar görüntülendi

İstanbul'da yıkılacak okullar görüntülendi

​Yeni okulların 7 ayda bitirilmesi planlanıyor.
Mahremler yine <br>ankesörden çıktı

Mahremler yine
ankesörden çıktı

​16 ilde 14'ü muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı.
Yemek yerken<br> başından vuruldu

Yemek yerken
başından vuruldu

​Silahlı kavgada büfedeki kişiyi kurşun sıyırdı geçti.
Tarihi geri dönüş

Tarihi geri dönüş

​Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Milan'ı devirdi.
Onay yoksa<br>ödeme de yok

Onay yoksa
ödeme de yok

Bankaların alabileceği ücretlere düzenleme.
Yeni evli çifti ayırdı

Yeni evli çifti ayırdı

​Hurdaya dönen araçta sürücü öldü eşi yaralı çıktı.
Ölü sayısı<br>909'a yükseldi

Ölü sayısı
909'a yükseldi

Koronavirüsten dolayı son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti.
Merdiven altı patladı

Merdiven altı patladı

Güzellik için bankadan kredi çekenler, 14 yaşında ameliyat masasına yatanlar...
EFT ücretine indirim

EFT ücretine indirim

Mobilde 1 lirayı ATM'de ise 2 lirayı geçmeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.