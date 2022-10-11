Rusya'nın intikam saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde düzenlediği hava saldırısı sonucu sivil yerleşim yerleri zarar gördü.

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.



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