Dünya Rusyanın Kieve düzenlediği hava saldırılarının ardından yangın çıktı
AVRUPA

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarının ardından yangın çıktı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bir çok noktada yangın çıktığı ve saldırılar sırasında bir kişinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyanın Kieve düzenlediği hava saldırılarının ardından yangın çıktı
Rus birlikleri bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna’da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana havadan ve karadan devam ediyor.

Rus birlikleri bugün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Ukrayna’da sivil yerleşim alanları ve bir depoyu vurdu.

İHA

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Rusya’nın hava saldırısının ardından vurulan binalarda yangın çıktı. Çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti.

İHA

Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın saldırıları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangınının kontrol altına alındığı bölgede, büyük hasar meydana geldi.

İHA

Öte yandan, İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor
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Şehir merkezinde yer alan ve savaş öncesine kadar müze olarak kullanılan tarihi yapıda kendisini korumaya alan onlarca kişi, tehlikenin bittiği duyurulana kadar dışarı çıkmıyor.<br>
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Müze müdürü Oleg Druzdiev, yer altındaki odaların kilisenin mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek sığınak olarak Lvivlilere hizmet veren yapının tekrar müzeye dönüşeceği günleri görebilmeyi umut ettiğini söyledi.<br>
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İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, \"Burası Lviv'deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor\" dedi.<br>
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Sığınağa koşanlardan Olga Ulizko, hava saldırısı endişesiyle buraya geldiğini dile getirerek, \"Burası muhtemelen şehrimizdeki en güvenli sığınak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen eski bir kilise binası. Bir sürü insan sirenleri duyar duymaz hemen buraya geliyor\" diye konuştu.<br>
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ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv'e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de, \"Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi\" şeklinde konuştu.<br>
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