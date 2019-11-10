Dünya Rusyanın paralı askerleri Libyadaki savaşı körüklüyor
ORTADOĞU

Rusya'nın paralı askerleri Libya'daki savaşı körüklüyor

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'yı "ülkeye paralı asker gönderip savaşı körüklemekle" suçlayarak, ABD'ye ise krizin çözümü için çabaları artırması ve iş birliği çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Libya'daki Rus paralı askerleri.
Libya'daki Rus paralı askerleri.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Washington ziyareti öncesinde, Amerikan Bloomberg medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

ABD ile Libya'da DEAŞ'a karşı terörle mücadelede iş birliğinin devam ettiğini ancak General Halife Hafter'in başlattığı saldırıların, terör örgütünün yeniden örgütlenmesine neden olduğunu belirten Başağa, Rusya'yı da Libya'da savaşı "körüklemekle" suçladı.

Başağa, "Ruslar krize çözüm bulmak yerine müdahale ederek yangına benzin döküyor. Kanıtı ise Wagner 'i (paralı askerlerden oluşan bir grup) Libya'ya konuşlandırmaları, daha önce Suriye'ye, Orta Afrika'ya da gönderdiler. Wagner gittiği her yerde yıkıma neden oluyor." dedi.

Rusya ise Libya'da paralı askerleden oluşan Wagner grubunun varlığını yalanlıyor

Rusya'yı, 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminin kalıntılarını tekrar iktidara getirmeye ve Afrika ile Avrupa'nın güney kanadındaki etkisini artırmaya çalışmakla da suçlayan Başağa, ABD'ye de krizin çözümü için çabaları artırması çağrısında bulundu.

  • Fethi Başağa, "ABD'nin Libya'ya karşı yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü var. ABD eski rejimi devirmekte güçlü bir ortak oldu. Libya'da istikrar ve güvenliği sağlamak için Libyalılarla iş birliği yapmalı. ABD'yi etkili bir rol oynamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Libya'da yeni darbeci sahnede: Halife Hafter

  • Libya'da, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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