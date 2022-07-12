Rusya’nın roketli saldırısında ölü sayısı 34’e yükseldi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Chasiv Yar kasabasında Rusya’nın roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 9 yaşında bir çocuğun bulunduğu ve 9 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

'RUS TERÖRİSTLER İKİ APARTMANI VURDU'

Öte yandan gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kasabasında enkaz temizliğinin tüm gün devam ettiğini belirterek, “Önceki gün, Rus teröristler iki apartmanı vurdu” dedi. Zelenski Harkiv ve Odesa’nın da Rusya’nın saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, “Harkiv, Rus ordusunun yeni acımasız saldırılarına maruz kaldı. Başka bir roket bir konut binasına çarptı ve bir blok tamamen yerle bir edildi. Sabah, işgalciler Saltivka ve Kyiv bölgelerini topçu roketiyle bombaladı, 5 kişi öldü. Odesa bölgesi füzeler tarafından vuruldu. Donetsk bölgesinde ve Luhansk bölgesinin topraklarında son derece şiddetli silahlı çatışmalar devam etti. Hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

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