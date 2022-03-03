Dünya Rusyanın sır belgeleri ortaya çıktı Savaşın biteceği tarih sızdı
ASYA

Rusya'nın 'sır belgeleri' ortaya çıktı: Savaşın biteceği tarih sızdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Rusya’nın savaş planı olduğu iddia edilen belgelerde savaşın biteceği tarih açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın sır belgeleri ortaya çıktı: Savaşın biteceği tarih sızdı
Foto: Arşiv.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

Aç kalan Rus askerleri Ukrayna ordusuna teslim oldu
OYNAT 00:38
Aç kalan Rus askerleri Ukrayna ordusuna teslim oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 8. gününde devam ederken, yiyecekleri tükendiği için aç kalan Rus ordusu askerleri, Ukrayna askerlerine teslim oldu.

O anlar Ukrayna ordusu askeri tarafından görüntülendi.

SAVAŞIN BİTECEĞİ TARİH!

AA'nın aktardığına göre ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış" ifadesi kullanıldı.

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