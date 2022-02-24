Rusya’nın Ukrayna'yı işgal senaryoları

1- Odessa saldırısı

Rus ordusunun Ukrayna’ya olası bir saldırı için, Moskova’nın ilhak ettiği Kırım’da konuşlu askeri birlikleri üzerinden Karadeniz’deki stratejik Ukrayna liman kenti Odessa’yı hedef alacak bir kara ve amfibi harekatı düzenleyebileceği değerlendiriliyor. Bu harekatla, Dinyeper Nehri’nin doğusunda kalan Ukrayna ordusunun da kuşatılabileceği kaydediliyor.

2- Donbas üzerinden Mariupol’e

Rusya destekli ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu Donetsk ve Luhansk sınırında bulunan Rus ordusunun, bu bölgeler üzerinden, Azak Denizi’ndeki bir başka stratejik liman kenti Mariupol’ü hedef alabileceği belirtiliyor.

3- Kharkiv’e operasyon

Ukrayna’nın en doğusundaki Kharkiv şehri Rusya sınırına çok yakın bir noktada bulunuyor. Sınıra yalnız 30 km mesafede Rus zırhlı birliklerinin yığınağını artırdığı uydu görüntüleriyle de belirlendi.

4- Kiev’e yıldırım harekatı

Rusya 30 bin askeri Belarus’a gönderdi. Ukrayna sınırına oldukça yakın bölgelerde konuşlu bu birliklerin yıldırım harekatıyla başkent Kiev’i ele geçirmeyi amaçlayabileceği değerlendiriliyor.