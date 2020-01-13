Dünya Rusyanın uzay üssünden fırlatılan balistik füzesi Kazakistana düştü
ASYA

Rusya’nın uzay üssünden fırlatılan balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın uzay üssünden fırlatılan balistik füzesi Kazakistan’a düştü

Rusya’nın nükleer başlık taşıyabilen İskender-M balistik füzesi Rusya’nın Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar füze fırlatma ve uzay üssünden fırlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Düşen balistik füzeden bir görüntü.
Düşen balistik füzeden bir görüntü.

Rusya’ya ait İskender-M balistik füzesinin Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde kırsal bir alana düştüğü bildirildi.

  • ABD ve Rusya’nın Orta ve Uzun Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinden sonra Rusya’nın fırlatma ve tatbikatlarına ağırlık verdiği İskender-M balistik füzesi kontrol dışı bir manevra ile belirlenen hedefin uzağına yöneldi. Ana kumandanın müdahale edemediği öğrenilen fırlatma işleminde, İskender-M balistik füzesi Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde bulunan kırsal bir alana düştü. Füzenin Kazakistan’a düşmesiyle birlikte Rusya’nın askeri diplomatları tarafından Kazakistan tarafıyla diyalog kurulduğu açıklandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada füzenin düşmesinin ardından bölgenin abluka altına alındığı ve ilk incelemelerin yapıldığı açıklandı. Füzenin boş bir alana düştüğü, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Füze kırsal bir alana düştü.

Balistik füzeler eleştirilerin odağında

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken İskender-M balistik füzesinin başka ülke sınırlarına kontrolsüz bir şekilde düşmesi nedeniyle balistik füzeye yönelik yapılan yorumlarda testlerin ne kadar güvenli bir şekilde gerçekleştiği yönünde eleştiriler yapılmaya başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise balistik füzenin Kazakistan’a düşmesinden sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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