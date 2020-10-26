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Dünya Havada tehlikeli gerginlik Rusyaya ait savaş uçağı, ABD ve Almanyaya ait gözetim uçaklarını engelledi
AVRUPA

Rusya’ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya’ya ait gözetim uçaklarını engelledi

Havada tehlikeli gerginlik: Rusya’ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya’ya ait gözetim uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yayınlanan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde Almanya’ya ait gözetim uçağını ve ABD’ye ait casus uçağını engellediği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Rusya’ya ait Su-27 tipi uçaklar.
Rusya’ya ait Su-27 tipi uçaklar.

Rusya’ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağını engellediği duyuruldu.

Rusya'da uyarı

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO’nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların ‘kazara bir gerilime’ neden olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik: Rus uçakları ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağını engelledi
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Karadeniz'de tehlikeli gerginlik: Rus uçakları ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağını engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı. Bakanlık, Kırım açıklarında ABD'ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından ülke sınırlarından uzaklaştırıldığı açıklandı.


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