Havada tehlikeli gerginlik: Rusya’ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya’ya ait gözetim uçaklarını engelledi

Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı

Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:

