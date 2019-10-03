Dünya Rusyaya ait takımadalarında buzullar eridi 5 yeni ada ortaya çıktı
AVRUPA

Rusya'ya ait takımadalarında buzullar eridi: 5 yeni ada ortaya çıktı

Rusya'ya ait takımadalarında buzullar eridi: 5 yeni ada ortaya çıktı

Avrupa’nın kuzeyinde bulunan Artrik Okyanusu’nun Rusya sınırlarında bulunan Franz Josef takımadalarında Rusya Savunma Bakanlığı ve birçok uzman ortaklaşa araştırmalar yaptı. 44 gün boyunca 20 kez adalara iniş yapan ekip hem okyanus derinliğini ölçtü hem de bölgedeki takımadalarının sayısı üzerine araştırmalarını yeniledi.

Haber Merkezi IHA
Rusya, buzullar eriyince 5 yeni adaya sahip oldu.
Rusya, buzullar eriyince 5 yeni adaya sahip oldu.

Arktik Okyanusu içinde yer alan Barents Denizi’nde Rusya’ya ait Franz Josef takımadalarında buzullar eriyince, 5 yeni ada ortaya çıktı.

  • Toplamda 191 adanın bulunduğu Franz Jesef takımadalarında yapılan araştırmada 5 yeni adanın tespit edildiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı bölgede yapılan çalışmalardan sonra adalara dair görüntüler paylaşırken, keşfedilen yeni adaların bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıktığı aktarıldı. Görüntülerde adaların kıyılarında yaşayan denizaslanları, fok balıkları adaların üstünde kutup ayıları adaların kayalıklarında ise birçok kuş türünün varlığı görüldü.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hidrograflar tarafından yapılan araştırmada Artrik Okyanusu’nun Rusya sınırlarında bulunan Barents Denizi’nin derinliğinin 632 metre olarak tespit edildiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2010 yılında birçok uluslararası gazeteciyle birlikte Franz Josef takımadalarına gitmiş ve kutup ayılarını gazetecilerle birlikte inceleyerek, gazetecilere burada röportaj vermişti.

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