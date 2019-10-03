Rusya'ya ait takımadalarında buzullar eridi: 5 yeni ada ortaya çıktı

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Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı eylemin 31. gününde 51’e yükseldi. Süheyla Demir, HDP binası önündeki eyleme 17 yaşındaki kızı Hayal için kucağına aldığı 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile katıldı. Anne Demir, kızına seslenerek "Kızım Hayal 2014’te dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Hiçbir şey ve hiçbir kimse için değmez hayatını karartmaya. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim" dedi.