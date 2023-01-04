Dünya Rusyaya füze saldırısının nedeni ortaya çıktı
AVRUPA

Rusya'ya füze saldırısının nedeni ortaya çıktı

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Donetsk bölgesindeki Makiiva'da bulunan askeri bölgeye füzeli saldırı gerçekleştirdi. Rusya, en az 89 Rus askerini öldüren saldırının sebebini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyaya füze saldırısının nedeni ortaya çıktı
Foto/Arşiv

Ukrayna, 1 Ocak günü, Donetsk bölgesindeki Makiiva'da bulunan askeri bölgeye füzeli saldırıda bulundu.

SALDIRI SEBEBİ:TELEFON KULLANIMI

Rus ordusu askerlerin hali hazırda yasak olan telefonları kullanmasının düşmanın hedefini bulmasına izin verdiğini söyledi.

Saldırıda öldürülen insan sayısı doğrulanmamış olsa da, Rusya'nın savaşta kabul ettiği en büyük ölü sayısı kaydedildi. Ölü Rus askeri sayısı 89'a yükseldi.

Ukrayna, saldırıda 400 askerin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını söyleyerek rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rusya'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili bir komisyon kurulduğu ve olayın araştırıldığı söylendi.

Soruşturmada suçlu bulunan yetkililerin adalet önüne çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar atıldığı belirtildi.

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Ukrayna, Donetsk'te Rus ordusunun kışla olarak kullandığı bir binayı yılbaşı gecesi füzelerle vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze saldırısında 63 askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna ise 400 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

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