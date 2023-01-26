Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddia edilen Alman tutuklandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı. Bu hamleye Kremlin'in tepkisi sert oldu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu savunarak, "Bu tankların diğer tüm askeri teçhizat gibi yanacağını defaatle dile getirdik" ifadelerini kullandı.