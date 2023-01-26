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Dünya

Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddia edilen Alman tutuklandı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bir Alman vatandaşının Rusya'ya istihbarat iletmek için bir istihbarat servisi çalışanıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla vatana ihanet şüphesiyle Münih havaalanında tutuklandığı belirtildi.

16:01 . 26/01/2023 Perşembe
Reuters
İstihbarat sızdıran Alman vatandaşı tutuklandı

İstihbarat sızdıran Alman vatandaşı tutuklandı

Savcının yaptığı açıklamada, kimliği Arthur E. olarak tanımlanan adamın ABD'den Almanya'ya vardığında tutuklandığını söyledi. Aralık ayında Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan Alman dış istihbarat servisi (BND) çalışanı Carsten L.'nin ortağı olduğu söyleniyor.


Savcının açıklamasına göre, Alman istihbarat çalışanı olmayan Arthur E.'nin, Carten L.'den aldığı bilgileri Rus istihbaratına aktardığı sanılıyor.


Açıklamada, Almanya'nın en yüksek ceza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan ve tutuklanan Arthur E. hakkında tutuklama emri çıkarıldığı da belirtildi.


Savcı, soruşturmanın BND ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğünü söyledi.


#Almanya
#Rusya
#istihbarat
#sızdırma
#tutuklama
1 saat önce
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Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddia edilen Alman tutuklandı
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