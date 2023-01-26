Rusya'ya istihbarat sızdırdığı iddia edilen Alman tutuklandı

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İstihbarat sızdıran Alman vatandaşı tutuklandı
Savcının yaptığı açıklamada, kimliği Arthur E. olarak tanımlanan adamın ABD'den Almanya'ya vardığında tutuklandığını söyledi. Aralık ayında Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanan Alman dış istihbarat servisi (BND) çalışanı Carsten L.'nin ortağı olduğu söyleniyor.
Savcının açıklamasına göre, Alman istihbarat çalışanı olmayan Arthur E.'nin, Carten L.'den aldığı bilgileri Rus istihbaratına aktardığı sanılıyor.
Açıklamada, Almanya'nın en yüksek ceza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan ve tutuklanan Arthur E. hakkında tutuklama emri çıkarıldığı da belirtildi.
Savcı, soruşturmanın BND ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldüğünü söyledi.