Dünya Rusyayı kızdıracak adım BMGKden çıkarılması için tasarı sunuldu
AMERİKA

Rusya'yı kızdıracak adım: BMGK'den çıkarılması için tasarı sunuldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken ABD Temsilciler Meclisine, savaş nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sunuldu.

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Haber Merkezi AA
Rusyayı kızdıracak adım: BMGKden çıkarılması için tasarı sunuldu
Foto/arşiv: Rusya Devlet Başkanı Putin / BM konuşması

ABD Temsilciler Meclisine, Tennessee Temsilcisi Steve Cohen ve Güney Carolina Temsilcisi Joe Wilson, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisi Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu üyeleri olan Demokrat Cohen ve Cumhuriyetçi Wilson, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve sebepsiz savaşı ışığında, Rusya'nın BMGK'deki varlığı BM'nin amaçlarını ve prensiplerini ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisine, Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için sunulan karar tasarısında, Rusya'nın "sürekli ve kasti olarak" BM prensiplerini ihlal ettiği belirtildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'a da Rusya'nın Konseyden çıkarılması için gerekli tüm adımları atması çağrısı yapıldı.

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