Dünya Rusyayı şoke eden kaza Milletvekili hayatını kaybetti
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Rus milletvekili helikopter kazasında öldü

Rusya'yı şoke eden kaza: Milletvekili hayatını kaybetti

Rusya’ya bağlı Tataristan’da düşen helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin hayatını kaybetti. Rus milletvekilinin kazada ölmesi ülkede şok etkisi oluştururken birçok milletvekilinin ve hükümet kabinesinden bakanların kazanın yaşandığı bölgeye gittiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Rus milletvekili Ayrat Khairullin helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Rus milletvekili Ayrat Khairullin helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde Laishevo bölgesi üzerinde Vostok Trans isimli havacılık şirketine ait Bell 406 tipi helikopter düştü.

Rusya Parlamentosu milletvekili Ayrat Khairullin, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu helikopterden sinyal alınamaması üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı harekete geçti.

Kazada hayatını kaybeden Rus milletvekili Ayrat Khairullin.
Gece saatlerine doğru yaşanan kazada helikopterin yeri tespit edildi.

Pilot ve yardımcısı helikopterden ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Helikopterde bulunan Rus milletvekili Ayrat Khairullin’in ise helikopter enkazından cesedi çıkarıldı.

Vostok Trans isimli havacılık şirketine ait Bell 406 tipi helikopter Tataristan Cumhuriyeti’nde Laishevo bölgesi üzerinde düştü.

BAKAN VE VEKİLLER KAZA BÖLGESİNDE

Yaşanan kazanın ardından milletvekilinin ölmesi ülkede şok etkisi oluştururken birçok milletvekilinin ve hükümet kabinesinden bakanların kazanın yaşandığı bölgeye gittiği açıklandı.

Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Helikopter kazasının nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanın kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Kazanın ardından helikopterin enkazı.

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