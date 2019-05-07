Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya S-400leri kullanacak Türk askerleri Rusyada eğitime başlıyor
ASYA

S-400’leri kullanacak Türk askerleri Rusya’da eğitime​ başlıyor

S-400’leri kullanacak Türk askerleri Rusya’da eğitime başlıyor

S-400’leri kullanacak 100 Türk askerin eğitimi bu ay Rusya’da bir askeri üstte başlayacakve eğitim tam 5 ay sürecek.

Haber Merkezi DHA
Türk askerleri, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitilecek.
Türk askerleri, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitilecek.

Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi bu ay sonunda Rusya’daki bir askeri üstte başlayacak.
Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak açıklamasında “Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019’da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya’da bir askeri üstte eğitime başlayacak” ifadelerini kullanırken, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtti.

Ayrıca, haberde Türk askerlerinin, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitileceği bilgisine yer verildi.


Haberde Rusya'nın askeri teçhizat ihracatçısı olan Rosoboronexport'un konuya dair bir açıklamada bulunmadığının da altı çizildi.

İşte S-400 paniğinin nedeni
GÜNDEM
İşte S-400 paniğinin nedeni

Stoltenberg: Askeri teçhizat tedariki ülkelerin ulusal kararıdır
DÜNYA
Stoltenberg: Askeri teçhizat tedariki ülkelerin ulusal kararıdır

Ruslar ortak projeye sıcak
EKONOMİ
Ruslar ortak projeye sıcak

Rusya: Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse iş birliği yapmaya hazırız
DÜNYA
Rusya: Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse iş birliği yapmaya hazırız

S-400 görüşmesi
GÜNDEM
S-400 görüşmesi
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Talep patladı

Talep patladı

Sivas'ta dünyaca ünlü filmden esinlenilerek yapıldı.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.

'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.
2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.