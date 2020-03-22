Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: 9 yeni vefat 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Evde kalma çağrısı

İki yüz seksen dokuz yeni vaka olduğunu açıklayan Bakan Koca, 9 yeni ölüm gerçekleştiğini belirtti.

Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda test yapıldığını vurgularken öte yandan halka evde kalma çağrısında bulundu.

Toplam 20 bin 345 test

Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını, toplamda 30 yaşlı hasta kaybettiğimizi açıklayan Bakan Koca, tedbirli olmanın önemini vurguladı.

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

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