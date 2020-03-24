Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 343

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Biri KOAH hastası, 6'sı ileri yaşta
- Bugün itibarıyla 7 ölüm, 343 de yeni vaka olduğunu açıklayan Bakan Koca, hastalardan birinin KOAH hastası olduğunu, altısının da ileri yaşta olduğunu belirtti.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020