Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 343 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Yedi ölüm, 343 yeni vaka olduğunu açıklayan Koca, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 24 Mart 2020, 21:36 Son Güncelleme: 24 Mart 2020, 22:35 Yeni Şafak