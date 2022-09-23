Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağın sembol şehri Şuşayı ziyaret etti
AVRUPA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ziyarette bulundu. Başkent Bakü'den Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı 26 Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na uçakla giden Koca'yı burada Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev karşıladı.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağın sembol şehri Şuşayı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca ve beraberindekiler, Fuzuli'den yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Koca ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Koca ve diğer yetkililer, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, şair Hurşidbanu Natavan'ın evini, şair Molla Penah Vagif'in türbesini, ünlü müzisyen Bülbül'ün müzeye dönüştürülen evini ve Cıdır Ovası'nı ziyaret etti.

"Her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı alanda açıklama yapan Koca, yetiştirdiği şair ve müzisyenlerle Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan'ın kültür, edebiyat ve sanat başkenti Şuşa'nın 1992'de Ermenistan tarafından işgal edildiğini belirterek, bu süreçte birçok masum kişinin Müslüman oldukları için katledildiğini, şehirdeki her biri ayrı kültürel miras olan camilerin ve diğer tarihi yapıların da yine Ermenistan'ın saldırıları sonucunda tahrip edildiğini dile getirdi.

Koca, "8 Kasım'da şanlı Azerbaycan ordusunca azad edilen Şuşa'nın yeniden eski barış, huzur ve sanat dolu günlerine dönebilmesi için biz de her türlü desteği sağlamaya hazırız." diyerek, şehrin kurtuluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Koca, "Onların sağlıklarına kavuşabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yan yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Şuşa'da restorasyon çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 12
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da birçok tarihi yapı bulunuyor. Bu yapılardan bazıları işgal döneminde zarar görürken bazıları ise tamamen yıkılmış durumda.
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Doğası ve kültürel mirasıyla önem taşıyan, \"Karabağ'ın atan kalbi\" olarak da nitelendirilen Şuşa'da yer alan tarihi yapılar arasında; Han ve Gahal mağaraları, Şuşa kalesi başta olmak üzere çeşitli kaleler, Gence kapıları, Gövhar Ağa Camisi, ticaret merkezi Rastabazar gibi birçok yapı bulunuyor.
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Şuşa, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra temiz havası ve doğasıyla da öne çıkıyor. Deniz seviyesinden 1403 metre yükseklikte inşa edilen şehir, Turşsu adındaki maden suyuyla da tanınmış, insanların Ermenistan işgalinden önce dinlenip tedavi gördükleri bir yer.
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Cıdır ovası da Şuşa'nın doğal güzelliklerini gösteren önemli yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun bir aradan sonra Mayıs 2021'de Cıdır ovasında geleneksel \"Hari Bülbül\" müzik festivali düzenlendi.
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Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

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Zaferin ardından Şuşa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 7 Mayıs 2021 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan'ın kültür başkenti ve yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2022 yılı \"Şuşa Yılı\" ilan edildi.
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Şuşa'da restorasyon çalışmaları sürüyor
Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'daki tarihi ve kültürel yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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