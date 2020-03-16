Dünya Sağlık Bakanı Koca gizli belge adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıkladı
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Koca 'gizli belge' adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın." ifadelerini kullanan Bakan Koca, doğru haberin resmen yapılan açıklama olduğunu belirtti.
Gizli belge rezaleti

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