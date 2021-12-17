Dünya Sağlık Bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü
OKYANUSYA

Sağlık Bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü

Avustralya’da Covid-19 durumuna ilişkin basın açıklaması yapan Queensland Eyalet Sağlık Bakanı Yvette D'ath’ın üzerine tırmanan bir örümcek bakanın açıklamasını böldü.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü.

Avustralya’da Queensland Eyalet Sağlık Bakanı Yvette D'ath, eyaletin Brisbane kentinde dün Covid-19 durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan D’ath açıklama yaptığı sırada üzerine örümcek tırmandı.

  • Bakanın üzerindeki örümceği fark eden gazetecilerden biri ‘Üzerinizde örümcek var’ diyerek bakanı uyardı. Covid-19’a ilişkin konuşmasına ara veren bakan ‘Lütfen biri örümceği üzerimden alabilir mi?’ diyerek yardım istedi. Yanındakiler bakana yardım ederken, bakan da “Açıklama yapmaya devam edeceğim ve üzerimde bir huntsman (Sparassidae örümceği) yokmuş gibi davranacağım, ama yüzüme doğru gelirse lütfen durumu bana bildirin” dedi. Daha sonra bakan, örümceğin üzerinden inerek uzaklaşması üzerine Covid-19 bilgilendirmesine devam etti. Olaya ilişkin bir haberi ve görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan bakan D’ath, “Daha önce basın toplantılarım bölünmüştü ama bu asla bir örümcek tarafından olmamıştı” açıklamasını yaptı.

Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü.
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü.

Avustralya Müzesi internet sitesine yer alan bilgilere göre, büyük, uzun bacaklı örümcekler olan Avustralya ‘Huntsman’ örümcekleri Sparassidae (eski adıyla Heteropodidae) familyasına aittir ve ev duvarlarında perde arkasından fırlayarak insanları korkutan tüylü sözde ‘tarantulalar' olarak ünlüdürler.

Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü.
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü.
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