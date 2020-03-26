Dünya Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs rakamlarını bakanlık sitesinden paylaşacak
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs rakamlarını bakanlık sitesinden paylaşacak

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs rakamlarını bakanlık sitesinden paylaşacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısı gibi günlük ve toplam verilerin yer aldığı tabloları bakanlığın sitesinden güncel bir şekilde paylaşacak. Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında, soru üzerine, "Bu tablo internet üzerinden günlük bir şekilde görülebilecek. Bakanlık bunu dijital ortamda yayınlamış olacak. Bir günlük bir genel olmak üzere 2 tablo olacak" demişti.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' ve 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu', gün gün bakanlığın sitesinden yayımlanacak.

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Dün ilk defa Bakan Koca’nın açıklaması esnasında yayınlanan, 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu'nda 'test', 'vaka', 'vefat', 'yoğun bakım hastası', 'entübe hasta' ve 'iyileşen hasta sayısı' yer alırken, sadece o günün tarihine ait 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda ise, 'toplam test sayısı', 'toplam vaka sayısı', 'toplam vefat sayısı', 'toplam yoğun bakım hasta sayısı', 'toplam entübe hasta sayısı' ve 'toplam iyileşen hasta sayısı' bilgileri yer alacak. Tabloların kısa sürede bakanlık sitesinden paylaşılacağı belirtildi.

'2 tablo olacak'

Öte yandan, Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında, soru üzerine, "Bu tablo internet üzerinden günlük bir şekilde görülebilecek. Bakanlık bunu dijital ortamda yayınlamış olacak. Bir günlük bir genel olmak üzere 2 tablo olacak. Genel tabloda test sayısı, vaka sayısı, vefat edenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, yoğun bakımda olup entübe edilen solunum cihazına bağlanan hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı görülecek. Öbür tabloda günlük vefat, vaka ve test sayısını gösterilecek. Bu ikisini bir arada vermiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla tasarladığı Dezenfekte Tüneli'nin marka tescilini almak üzere başvuruda bulunduğu da kaydedildi.
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İl genelinde dezenfeksiyon işlemlerine aralıksız devam ederken vatandaşlar için her türlü tedbiri üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
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Büyükşehir Belediyemiz tarafından Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirildi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız Dezenfekte Tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik. Bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz.
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Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi önündeki 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konulan Dezenfekte Tüneli'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu: Mikropla giren steril çıkıyor
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