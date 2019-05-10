Sahura savaş uçakları kaldıracak​

Endonezya Hava Kuvvetleri, savaş uçakları ramazan ayı boyunca insanları sahura uyandırmak için alçak uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Endonezya Hava Kuvvetleri sözcüsü Sous Yauris yaptığı açıklamada, “İmsaktan önce insanları sahura uyandırmak zor bir görevdir. Bu pilotlarımızın gece uçuş becerilerini korumasına yardımcı oluyor. Sabah 10’dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor” ifadelerini kullandı.

'Sahura kaldırma geleneğini sürdüreceğiz'

Endonezya Hava Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, uçuşların Cava adasında bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirdi ve şu ifadeleri ekledi: "Savaş uçaklarını kullanarak insanları sahura kaldırma geleneğini sürdüreceğiz."

Ancak halkın tamamı bu uygulamaya pek sıcak bakmıyor. Bazı Cava adası sakinleri uçağın sesine itiraz ederek, “Nüfusun tamamının Müslüman olmadığı ve oruç tutmadığı göz önüne alınırsa, bunun gerekli bir uygulama olduğunu düşünmüyoruz. Bu saatler diğer dine mensup olan kişiler için dinlenme saatleridir” dedi.